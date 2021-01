Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Sperrmüll angezündet

Gevelsberg (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 01:00 Uhr, entzündete ein unbekannter Täter den Sperrmüll vor einem Mehrfamilienhaus an der Hagener Straße. Durch das entstandene Feuer wurde eine Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung und die Hauswand beschädigt. Ein 53-jähriger Passant meldete sich bei der Polizei und gab an, dass er eine Person gesehen habe, die den Brand vermutlich verursacht habe.

Die Person könne er wie folgt beschreiben:

- männliche Person, ca. 1.75 m groß - dunkel gekleidet - war mit einem großen schwarzen Hund unterwegs

Die Person sei in Richtung Friedhofstraße geflüchtet. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ, die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung wurden aufgenommen.

