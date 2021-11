Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

A81/ Ravenstein: Schwerer Unfall auf der Autobahn

Mehrere Personen wurden am Montagmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Ravenstein verletzt. Der Fahrer eines VWs fuhr gegen 12.20 Uhr mit seinem Golf an der Anschlussstelle Osterburken auf die Autobahn in Richtung Stuttgart. Von hinten näherte sich zeitgleich ein Transporter und kollidierte mit dem vorausfahrenden PKW. Die Beifahrerin im VW wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Auch der Fahrer des Golfs sowie der Beifahrer im Transporter erlitten Verletzungen und wurden von Rettungskräften versorgt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten zeitweiße komplett gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

