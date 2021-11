POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Ohne Führerschein aber mit Alkohol am Steuer unterwegs

Stark alkoholisiert und ohne Führerschein war ein 23-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Buchen unterwegs. Der junge Mann befuhr mit einem Audi die Straße "Am Hohen Markstein" als er einer Polizeistreife auffiehl. Auf dem Parkplatz einer Diskothek wurde er dann einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten starken Alkoholgeruch, ausgehend von dem Audifahrer, wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille. Daher musste der Fahrer die Beamten zu einer Blutentnahme in einer Krankenhaus begleiten. Im Rahmen der Maßnahmen stellte sich abschließend heraus, dass der Mann aktuell auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Aglasterhausen: Ortsschild geklaut

Am vergangenen Wochenende wurde ein Aglasterhausener Ortsschild von Unbekannten entwendet. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte am Sonntag, gegen 10.30 Uhr, der Polizei in Mosbach mit, dass das Ortsschild am Ortseingang von Aglasterhausen aus Richtung Unterschwarzach kommend, fehlen würde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Schildes geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Aglasterhausen, Telefonnummer 06262 9177080, in Verbindung zu setzen. Fahrenbach: Mit 2,5 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Unangepasste Geschwindigkeit und ein hoher Alkoholpegel waren vermutlich der Grund dafür, dass am Samstag ein 42-jähriger Mercedesfahrer von der Landesstraße 525 abkam und im Graben landete. Der Mann befuhr gegen Mitternacht zunächst die Kreisstraße 3970 von Trienz kommend und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 525 nach rechts in Richtung Robern abbiegen. Wahrscheinlich wollte er das Abbiegemanöver mit zu hoher Geschwindigkeit durchführen und kam von der Fahrbahn ab. Da die Beamten des Polizeirevier Mosbach bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille, weshalb der Mann die Polizisten ins Krankenhaus begleiten musste um dort eine Blutprobe abzugeben. Der Führerschein des Betrunkenen wurde einbehalten.

Mosbach: Verbrennung von Tannenschnitt löst Feueralarm aus

Am Samstagmittag wurde durch das Verbrennen von Tannenschnitt ein Feuerwehreinsatz in Mosbach ausgelöst. Gegen 12 Uhr wurde dem Polizeirevier Mosbach mitgeteilt, dass die Diedesheimer Waldhütte brennen würde. Vor Ort konnte von den Beamten festgestellt werden, dass ein 50-Jähriger im Gewann "Birkenklinge" frischen und feuchten Tannenschnitt verbrannte. Hierbei kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Waldhütte war hiervon nicht betroffen. Der Verursacher löschte das Feuer auf Aufforderung umgehend. Trotzdem wird er nun mit einer Ordnungswiedrigkeitenanzeige rechnen müssen. Die Feuerwehr Mosbach war mit drei Fahrzeugen und 20 Personen im Einsatz.

