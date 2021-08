Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210806 - 0938 Frankfurt-Ostend: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Donnerstag, den 05. August 2021, kam es im Ostend, vor einem Restaurant, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei Männer wurden hierbei verletzt.

Gegen 20:20 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, welche sich vor einem Restaurant in der Ostendstraße abspielen soll. In diesem Zusammenhang seien auch Schussgeräusche gehört worden. Umgehend begab sich ein Großaufgebot an Polizeikräften in die Ostendstraße zu der angegebenen Örtlichkeit. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf einen 25-jährigen und zwei 26-jährige Männer, die offensichtlich an der gemeldeten Auseinandersetzung beteiligt waren und entsprechende Verletzungen aufwiesen. Die drei jungen Männer kamen zur Behandlung ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger der Auseinandersetzung festgenommen werden. Darüber hinaus konnten vor Ort mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden, die im Zusammenhang zu der Auseinandersetzung stehen könnten.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den bislang noch ungeklärten Hintergründen aufgenommen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10500.

