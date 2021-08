Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210805 - 0935 Frankfurt-Niederrad: Brand in mehrstöckigem Gebäude - 36-jähriger Mann verstorben

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (04.08.2021) kam es in einem mehrstöckigen Wohnhaus zu einem Brand. Dabei ist ein 36-jähriger Mann verstorben.

Gegen 17.50 Uhr kam es in der Straße Im Mainfeld in dem 8. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Nach bisherigen Ermittlungen versuchte der 36-jährige Mann, sich außen an dem Gebäude vor dem Feuer zu retten. Hierbei stürzte er hinunter. Es wurden unmittelbar Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Der 36-Jährige erlag jedoch seinen Verletzungen und verstarb vor Ort.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die aus dem Mehrfamilienhaus evakuierten Personen konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache sowie der Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

