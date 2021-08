Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210804 - 0932 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 3. August 2021, gegen 17.55 Uhr, wurde eine Funkstreife des 1. Polizeirevieres zu einer Bäckerei in der Straße Neue Kräme gerufen. Dort war eine männliche Person während des Gespräches mit einer Mitarbeiterin völlig außer sich geraten und beschädigte die Inneneinrichtung. Nachdem die Polizei erschienen war, verhielt sich der 18-Jährige aus Dietzenbach zunächst ruhig und wurde aufgefordert, sich auszuweisen. Plötzlich fing er jedoch wieder an, zu schreien und es entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den Beamten und dem 18-Jährigen. Nur unter Hinzuziehung weiterer Beamter konnte der Beschuldigte schließlich fixiert werden.

Gemäß dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) wurde der 18-Jährige später der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses überstellt.

An der Einrichtung der Bäckerei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro. Zwei der vor Ort befindlichen Beamten erlitten bei dem Einsatz Hautabschürfungen und Prellungen.

