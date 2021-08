Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210804 - 0930 Frankfurt-Niederursel/Riedberg: Kostenlose Fahrradcodierung der Frankfurter Polizei

Frankfurt (ots)

(dr) Am kommenden Freitag, den 06. August 2021, findet die nächste Farradcodieraktion der Frankfurter Polizei statt.

In der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger auf dem Gelände des 14. Polizeireviers (Marie-Curies-Straße 32, Zugang über Olof-Palme-Straße) in Frankfurt einfinden, um sich kostenlos ihr Fahrrad codieren zu lassen.

Mit einem Spezialgerät wird eine personalisierte Nummer in den Fahrradrahmen eingeprägt, über die sich der Eigentümer identifizieren lässt. Der Code erschwert es außerdem, geklaute Fahrräder illegal zu veräußern und schreckt potentielle Diebe vom Fahrradklau ab. Bei Pedelecs bzw. E-Bikes besteht außerdem die Möglichkeit, auch den Akku codieren zu lassen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Für alle, die am Freitag keine Zeit haben: Die nächste Fahrradcodieraktion findet schon am 13. August 2021 statt, ebenfalls in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, auf dem Gelände der Nationalbibliothek, Adickesallee 1 in Frankfurt am Main.

WICHTIGER HINWEIS:

Alle Interessenten werden gebeten, sich vorher anzumelden. Bitte senden Sie eine Mail an FPolD.ppffm@polizei.hessen.de und geben Sie die Anzahl der zu codierenden Fahrgeräte sowie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Wohnanschrift und ein Wunschzeitfenster an. Gerne können Sie sich auch unter der Rufnummer 069/755-34310 telefonisch anmelden. Bitte bringen Sie einen Eigentumsnachweis und Ihren Personalausweis mit.

Weitere Informationen und Termine können Sie unter https://ppffm.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung/ entnehmen.

