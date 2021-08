Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210803 - 0927 Frankfurt-Praunheim: Fahrraddieb erwischt

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (02. August 2021) hat ein 15-jähriger Jugendlicher ein Herrenrad gestohlen. Doch sein "Erfolg" sollte nicht lange währen.

Gegen 19.00 Uhr musste ein 18-jähriger Mann feststellen, dass sein Fahrrad nicht mehr da war, wo er es zuvor abgestellt hatte: In der Straße Damaschkeanger. Sofort recherchierte er in einschlägigen Online-Verkaufsportalen und wurde fündig: Jemand hatte sein Fahrrad nur kurz nach dem Diebstahl online zum Verkauf angeboten. Der 18-Jährige suggerierte nun also sein Interesse und alarmierte zeitgleich die Polizei. Dass nun nicht nur der vermeintliche Interessent, sondern auch die Polizei bei dem Termin auftauchte, hatte der 15-jährige Tatverdächtige vermutlich nicht erwartet.

Dem 18-Jährigen händigte die Polizei sein Fahrrad wieder aus. Der 15-jährige mutmaßliche Dieb wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

