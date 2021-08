Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210802 - 0924 Frankfurt-Flughafen: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei Mitarbeiterinnen einer Drogerie im The Squaire beobachteten am Sonntag, den 1. August 2021, gegen 15.30 Uhr, einen Mann dabei, wie er insgesamt sechs Parfumflakons (Warenwert von zusammen etwa 145 EUR) aus einem Regal entwendete und versuchte, den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen. Daraufhin stellten ihn die beiden zur Rede und wollten damit auch die Ware sichern. Daraus entwickelte sich jedoch eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Beschuldigte, ein 27-jähriger Wohnsitzloser, auch handgreiflich wurde und eine der Mitarbeiterinnen zu Boden stieß. Zwar gelang ihm zunächst die Flucht, er wurde jedoch kurze Zeit später durch die Polizei vorläufig festgenommen.

