POL-F: 210802 - 0922 Frankfurt-Harheim: Frau fährt in Stromkasten

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Samstag (31.07.2021) auf Sonntag (01.08.2021) fuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem Pkw in einen Stromkasten. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Gegen Mitternacht alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er einen lauten Knall gehört hatte. In der Straße In den Aspen angekommen, staunten die Beamten nicht schlecht. Ein vor Ort befindlicher Stromkasten war derart stark beschädigt, so dass die Stromkabel aus dem Kasten hinaushingen. Umgehend informierten die Polizisten den örtlichen Energieversorger, welcher den Stromkasten absicherte und die Stromversorgung für die betroffene Straße sicherstellte. Erste Ermittlungen vor Ort, führten die Beamten schließlich zu einem in der Straße geparkten Hyundai Kona, welcher frische Unfallschäden aufwies. Als die Beamten an der Anschrift der Halterin klingelten, machte ihnen die 50-jährige Frau die Tür auf, welche zugab, den Unfall verursacht zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille.

Nach der Blutentnahme sowie der Sicherstellung des Führerscheins konnte die Frau schließlich wieder entlassen werden. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs sowie des Verdachts der Verkehrsunfallflucht dauern an. Der finanzielle Schaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf einen fünfstelligen Betrag.

