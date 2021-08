Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210802 - 0923 Frankfurt-Sachsenhausen: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 34-jähriger Frankfurter war am Samstag, den 31. Juli 2021, gegen 17.30 Uhr, mit seinem Pkw der Marke Mercedes auf dem Schaumainkai unterwegs in Richtung Theodor-Stern-Kai.

Etwa in Höhe der Hausnummer 29 wollte er mit seinem Fahrzeug wenden, um auf der anderen Straßenseite einen Parkplatz zu befahren. Als er dabei von einem 32-jährigen Radfahrer links überholt wurde, kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der Radler stürzte dabei zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. An dem Pkw entstand Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

