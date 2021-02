Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter brauchen Versicherungsschutz!

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen ist einer Polizeistreife am Dienstagabend in der Bremerstraße aufgefallen. Die Beamten stoppten das Gefährt und überprüften die beiden Männer, die damit unterwegs waren. Einer von ihnen war der Halter des Elektrollers. Er gab an, nicht gewusst zu haben, dass für den Roller eine Versicherung erforderlich ist. - Seine "Unwissenheit" schützt den 35-Jährigen jedoch nicht vor einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz... |cri

