Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210804 - 0931 Frankfurt-Eschersheim: Polizei beendet Drogenfahrt

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 46-jähriger Mann geriet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04. August 2021) in Eschersheim in eine Polizeikontrolle und musste nach einem positiven Drogenvortest sowie in seinem Fahrzeug aufgefundene Drogen und Waffen dieses stehen lassen.

Gegen 01.45 Uhr kontrollierten Beamte des 12. Polizeireviers einen 46 Jahre alten Autofahrer Am Lindenbaum. Beim Herantreten an dessen Fahrzeug fiel den Beamten eine Machete auf, die sich in einem Ablagefach der geöffneten Fahrertür befand. Die Beamten forderten den 46-jährigen Mann daraufhin auf, das Fahrzeug zu verlassen. Als sich dieser aus dem Pkw begab, schlug ihnen sofort Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginnenraum entgegen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten rund 55 Gramm Marihuana sowie ein Messer auf und stellten die Funde sicher. Nachdem bei dem 46-Jährigen ein anschließender Drogenvortest positiv auf THC und Amphetamin reagierte, war die Fahrt für ihn nun endgültig beendet. Wie sich darüber hinaus herausstellte, hatte das Fahrzeug zudem keinen gültigen Versicherungsschutz. Die Beamten ließen wenig später eine Abschleppung des Pkw veranlassen.

Die Streife nahm den Mann vorläufig fest. Für ihn ging es nach der Kontrolle auf eine Polizeiwache. Nach Durchführung einer Blutentnahme und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz und Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell