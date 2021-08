Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210804 - 0933 Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Festnahme nach Fahrraddiebstahl - Rückgabe an Eigentümerin gelingt aufgrund vorhandener Fahrradcodierung

Frankfurt (ots)

(ro) Am gestrigen Dienstag, den 03.08.2021, konnte eine aufmerksame Polizeistreife der Verkehrsüberwachung einen Fahrraddieb im Bahnhofsgebiet festnehmen. Der glücklichen Eigentümerin kam hierbei zugute, dass sie ihr Fahrrad zuvor hatte codieren lassen.

Gegen 08.20 Uhr fiel der Streife ein 46-jähriger Mann mit einem hochwertigen Damenfahrrad im Bereich der Kreuzung Mosel-/Kaiserstraße auf. Die Angaben des einschlägig polizeibekannten Mannes zu den Besitzverhältnissen des Fahrrads nährten dabei den Verdacht der Streife, dass es sich um fremdes Eigentum handeln könnte. Da das Fahrrad bislang allerdings noch nicht als gestohlen gemeldet war, erwies sich die vorhandene Codierung als erfolgsentscheidend. Die 39-jährige Eigentümerin hatte ihr 2019 erworbenes Fahrrad mit einem personalisierten Code versehen lassen, über welchen sie als rechtmäßige Besitzerin erfasst und im Bedarfsfall ermittelbar ist. Auf diese Weise konnte die 39-Jährige durch die Streife aufgesucht und kontaktiert werden. Erst zu diesem Zeitpunkt bemerkte sie, dass das betreffende Fahrrad zuvor entwendet worden war.

Der 46-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Da bei ihm zudem noch eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln aufgefunden wurde, erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren. In seinem Jackenärmel führte er darüber hinaus noch eine etwa 50 cm lange Metallstange versteckt mit sich, welche durch die Streife präventiv sichergestellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell