Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht auf der A 29 - Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

++Am Donnerstag, dem 15.04.2021, kam es gegen 07:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der A 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Nach Zeugenaussagen beabsichtigte der zurzeit unbekannte Fahrer eines dunklen Pkws in Höhe des Parkplatzes Vareler Wald, zwischen den Anschlussstellen Varel-Obenstrohe und Varel-Bockhorn, einem vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Hierzu wechselte er auf den Überholfahrstreifen und scherte zwischen zwei anderen Fahrzeugen ein. Dabei unterschätze der Fahrer offensichtlich den Abstand zwischen diesen Fahrzeugen, so dass er stark abbremsen musste, um nicht auf den nun vor ihm fahrenden Pkw aufzufahren. Weitere Fahrer mussten ihre Fahrzeuge ebenfalls stark abbremsen bzw. ausweichen, um nicht mit dem Pkw des Verursachers zu kollidieren. Durch das starke Abbremsen kam der unfallverursachende Pkw ins Schleudern, prallte in die Mittelschutzplanke und kam letztendlich auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Durch die Kollision entstand Sachschaden an der Leitplanke. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Daher werden Zeugen, die relevante Angaben zum Unfallhergang oder zu den beteiligten Fahrzeugen machen können, gebeten, sich telefonisch bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402 / 933 - 0 zu melden.++

