Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Sachschaden nach Pkw Brand in Rastede+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 14.04.21, geriet ein Pkw VW in der Lessingstraße in Rastede in Brand. Der Pkw war in der Lessingstraße vor Garagen auf einem Grundstück geparkt abgestellt. Anwohner entdeckten gegen 21:30 Uhr Flammen und Rauchentwicklung aus dem Motorraum und verständigten die Feuerwehr. Die freiwillige Feuerwehr Rastede rückte mit vier Fahrzeugen an. Gegen 22:30 Uhr war der Brand vollständig gelöscht. Brandursache könnte nach Angaben der Feuerwehr ein technischer Defekt sein, Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder gar eine Brandstiftung liegen nicht vor. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell