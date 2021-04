Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Verkehrsstraftat

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 10.04.2021, 12.10 Uhr, wird ein Verkehrsteilnehmer auf der Raiffeisenstraße in Rastede durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer bis zum Stillstand ausgebremst. Der Fahrzeugführer tritt im Anschluss gegen die geöffnete Fahrertür des ausgebremsten PKW, schlägt dem Fahrer ins Gesicht, entreisst ihm die Sehbrille und wirft diese in einen angrenzenden Graben. Im Anschluss entfernt sich der Täter. Das amtliche Kennzeichen schwarzen SUV ist der Polizei Rastede bekannt. Zeugen des Vorfalles werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Rastede, 04402/916520, zu melden. Insbesondere gilt der Aufruf einer Verkehrsteilnehmerin aus der Wesermarsch, die sich unmittelbar am Tatort befand.

