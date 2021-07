Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkw kommt von Fahrbahn ab und begeht Unfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 13.07.21, gg. 23:46 Uhr, kam im Baustellenbereich der B31, Höhe der Anschlussstelle Löffingen, ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Lkw von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Baustellenschild.

Durch das herunterfallende Verkehrsschild erschrak eine nachfolgende Fahrzeuglenkerin so stark, dass sie beim Versuch dem Schild auszuweichen ins Schleudern geriet, gegen ein weiteres Verkehrszeichen prallte und danach eine Böschung runterfuhr. Die 65-jährige Fahrzeugführerin aus Dänemark blieb durch den Unfall glücklicher Weise unverletzt. Jedoch entstand am Pkw Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr unterdessen weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Verkehrsunfalles sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

