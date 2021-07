Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Vorbeifahren Pkw gestreift - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen schwarzen Mercedes Citan stellte am Montag, 12.07.2021, gegen 13.30 Uhr, ein 63 Jahre alter Mann in der Emil-Frey-Straße am rechten Fahrbahnrand ab. Als er 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der linke Außenspiegel abgerissen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Nach Sachlage muss ein unbekanntes Fahrzeug den Mercedes beim Vorbeifahren gestreift haben. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

