POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: 3-jähriger macht sich alleine auf Zugfahrt

Freiburg (ots)

Die kurze Unaufmerksamkeit seiner Mutter nutzte am Dienstag, 13.07.2021, gegen 17.00 Uhr, ein 3-jähriger Junge am Bahnhaltepunkt Beuggen aus und stieg in den Zug in Richtung Basel. In Rheinfelden fiel der kleine Ausreißer einem jungen Mann auf, der ihn zum Polizeirevier Rheinfelden brachte. Dort traf zwischenzeitlich auch die total aufgewühlte 24 Jahre alte Mutter ein. Mutter und Kind wurden wieder vereint.

