Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Geparktes Auto beschädigt und davon gefahren

Am Freitagnachmittag beschädigte in Kupferzell ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen geparkten PKW und fuhr davon. Der Fahrer eines Mercedes Buses befuhr die Straße "Obere Vorstadt" und touchierte auf Höhe der Hausnummer 38 den ordnungsgemäß geparkten Volkswagen eines 51-Jährigen. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes saß der Sohn des Geschädigten in dem Passat und konnte daher Angaben zum Verursacherfahrzeug machen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400, in Verbindung zu setzen.

Öhringen: Sechs Fahrräder gefunden - Besitzer gesucht

Mehrere Fahrräder wurden am Sonntagabend von unbekannten Jugendlichen vor dem Haus eines 41-Jährigen in der Lindenallee in Öhringen abgestellt. Der Hauseigentümer kann nichts über die Herkunft der Fahrräder sagen. Bei den Zweirädern handelt es sich um drei Mountainbikes, ein Kinderfahrrad, ein Damenrad und ein Herrenrad. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese zuvor, vermutlich im Bereich der Lindenallee, entwendet wurden. Die Polizei Öhringen, Telefonnummer 07941 9300, ist nun auf der Suche nach den möglichen Besitzern der aufgefundenen Fahrräder.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell