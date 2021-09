Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos mit Farbe besprüht - Mindestens 34.000 Euro Schaden

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Stiftswaldstraße mindestens acht Autos mutwillig beschädigt. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten mit einer Reihe von Sachbeschädigungen an Autos in der Ebertstraße (wir berichteten: https://s.rlp.de/Q1325) in Verbindung stehen könnte. Dort wurde in der Nacht zum Samstag ein Verdächtiger beobachtet, als er vier Fahrzeuge zerkratzte. Die Fahrzeuge in der Stiftswaldstraße wurden von Unbekannten mit silbergrauer Farbe besprüht. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell auf fast 34.000 Euro. Die Täter sprühten die Farbe auf Türen, Motorhauben, Kofferraum oder Fahrzeugdach. An einem Mercedes rissen sie zudem einen Außenspiegel ab und zerkratzen auch diesen Wagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

