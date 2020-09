Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schloss beschädigt

Meppen (ots)

In der Nacht zu Dienstag beschädigten bislang unbekannte Täter das Torschloss zu einer Pferdekoppel an der Dalumer Straße in Meppen. Zudem entwendeten sie die Stromquelle des elektrischen Zaunes. Im Laufe des Tages liefen die Pferde aus der Koppel, konnten jedoch am selben Tag wieder eingefangen werden. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 entgegen.

