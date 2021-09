Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Ebertstraße zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Zeugen beobachteten, wie der Täter insgesamt 4 Fahrzeuge zerkratzte. Als sie ihn ansprachen, flüchtete er über die Beilsteinstraße in Richtung Volkspark. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre, blonde etwas längere Haare, groß, schmal, dunklerer Teint, er trug graue Shorts und eine hellgraue Kapuzenjacke. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Samstag in der Ebertstraße etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen.|Gra

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell