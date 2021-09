Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe klauen auch "Kleinkram"

Kaiserslautern (ots)

Am helllichten Donnerstagnachmittag hat sich ein Dieb in der Werschweilerstraße an Autos zu schaffen gemacht. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte der Mann gestellt werden.

Die Frau hatte beobachtet, wie der Täter versuchte, mehrere geparkte Fahrzeuge zu öffnen. Aus mindestens einem der Wagen entnahm er etwas und flüchtete anschließend zu Fuß in die angrenzende Straße. Nach Angaben der betroffenen Autobesitzerin wurde etwas Münzgeld aus ihrem Pkw gestohlen.

Die ausgerückte Streife konnte dank der schnellen Alarmierung und der Täterbeschreibung wenig später in der Nähe einen jungen Mann stellen, der aus polizeilicher Sicht kein Unbekannter ist. In seinen Sachen wurde Münzgeld gefunden. Darauf angesprochen, räumte der 22-Jährige den Diebstahl ein. Das Geld wurde deshalb sichergestellt.

Auf den mutmaßlichen Täter kommt ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Gesucht wird unterdessen noch nach den Dieben, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße "Am Heiligenhäuschen" in ein Auto eingedrungen sind. Am frühen Morgen stellte der Halter fest, dass jemand das Türschloss auf der Beifahrerseite manipuliert hat und das Wageninnere durchwühlt wurde. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen aus dem Innenraum diverse Schlüssel, Brillenetuis sowie ein Metermaß.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

