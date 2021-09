Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulterblick vergessen?

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise den Schulterblick vergessen hat ein Autofahrer am Donnerstag im Stadtteil Morlautern. Beim Aussteigen aus seinem Wagen verursachte der Mann einen Unfall.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der 53-Jährige seinen Pkw gegen 10 Uhr in der Straße "Zum Bornberg" am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er die Tür öffnete, um auszusteigen, schlug die Fahrertür gegen ein anderes Fahrzeug, das genau in diesem Moment in Richtung Otterberger Straße vorbeifuhr.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb bei Sachschäden. Der Verursacher wurde gebührenpflichtig verwarnt. |cri

