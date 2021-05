Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Reifensatz mit Alufelgen gestohlen

Wenden (ots)

Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Wenden haben unbekannte Täter zwischen Dienstag (20. April, 16 Uhr) und Mittwoch (5. Mai, 16.30 Uhr) einen Satz Sommerreifen mit Alufelgen entwendet. Wie die Täter sich Zugang zum Haus und anschließend zum Keller verschafften, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. Der Wert der Reifen inklusive Felgen liegt bei rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

