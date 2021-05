Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Frauen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Wenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (4. Mai) gegen 13.05 Uhr auf der L512 in Wenden-Brün sind zwei Fahrzeugführerinnen verletzt worden. Zunächst befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Pkw die Straße in Fahrtrichtung Brün. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich kam ihr eine 50-Jährige mit ihrem Wagen entgegen, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Kräfte der Feuerwehr befreiten beide Frauen aus ihren Fahrzeugen. Zudem brachte ein Rettungswagen die 50-Jährige und ein Rettungshubschrauber die 55-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Derzeit ist noch unklar, warum die 55-Jährige auf die Gegenfahrbahn fuhr. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell