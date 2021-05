Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte entwenden Schrott

Attendorn (ots)

Am Dienstag (4. Mai) hat sich "Am Hellepädchen" in Attendorn gegen 11.10 Uhr ein Diebstahl ereignet. Zwei unbekannte Täter fragten den Anzeigenerstatter, ob sie ein ausgebautes Ausdehnungsgefäß einer Heizungsanalage einladen und mitnehmen dürften. Dies verneinte der Besitzer. Als dieser aber ins Haus ging, nahmen die Männer das Gefäß mit und flüchteten mit einem Transporter in unbekannte Richtung. Zwar gelang es dem Geschädigten, das Kennzeichen abzulesen, jedoch verlief eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch Polizeibeamte negativ. Der Anzeigenerstatter beschrieb einen der Täter folgendermaßen: - ca. 1,60 m groß - dickbäuchig - ca. 22 Jahre alt - kurze schwarze Haare - schwarze, an den Knien zerrissene Jeanshose Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

