Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Grossbrand in Gastwirtschaft in Aukrug an B430 (altes Herrenhaus)

RendsburgRendsburg (ots)

Aktuell sind ca. 80 Einsatzkräfte im Einsatz, um einen Grossbrand in einer Gastwirtschaft in Aukrug zu bekämpfen. Ein ehemaliges Herrenhaus steht in Vollbrand. Die Löscharbeiten werden durch eingelagerte Jagdmunition im Gebäude erschwert. Ein Innenangriff ist nicht möglich.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Ingo Hüttmann

Telefon: 0172/4193548

E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell