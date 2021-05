Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger bei Unfall verletzt

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad hat sich am Montag (3. Mai) gegen 15.55 Uhr auf der B 55 in Drolshagen ereignet. Hier befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pkw die Straße und beabsichtigte nach links, auf einen dort befindlichen Parkplatz einzubiegen. Ihm entgegen kam ein 16-Jähriger mit seinem Krad. Er fuhr in Richtung Marktplatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte der Pkw-Fahrer seinen Abbiegevorgang fort, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dadurch wurde der 16-Jährige verletzt. Er wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An dem Kleinkraftrad entstand geringer Sachschaden, an dem Pkw liegt dieser im vierstelligen Eurobereich.

