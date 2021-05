Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 59-jähriger E-Bike-Fahrer bei Unfall verletzt

Drolshagen (ots)

Bei einem Fahrradunfall auf Höhe der Einmündung "Zur Stuwicke / Dreieckweg" in Drolshagen-Fohrt ist am Sonntag (2. Mai) gegen 11.20 Uhr ein 59-Jähriger verletzt worden. Er befuhr als Erster einer Radfahrerkolonne die Straße "Zur Stuwicke" und beabsichtigte, nach rechts in die "Dreieckstraße" einzubiegen. Um den Abbiegevorgang einzuleiten, streckte er den rechten Arm aus und bremste zeitgleich mit der linken Hand das Pedelec ab. Dabei verlor er die Kontrolle über das Rad und stürzte auf die linke Schulter. Ein Rettungswagenteam brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

