POL-OE: 57-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (29. April) gegen 16.25 Uhr auf der B 55 ist eine 57-Jährige verletzt worden. Sie befuhr mit ihrem Pkw die Straße aus Oberveischede kommend in Richtung Kirchveischede. Kurz hinter Bruchhausen verlor sie auf Grund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben. Dort überschlug sich ihr Pkw und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich.

