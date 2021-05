Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 11-Jähriger bei Unfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Olpe ist am Sonntag (2. Mai) gegen 17 Uhr ein 11-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad einen Fußgängerüberweg auf der Bruchstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es dort zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einem derzeit noch unbekannten Pkw. Dadurch stürzte der Junge und verletzt sich. Er gab an, dass die Pkw-Fahrerin noch versuchte, durch Lenkbewegungen den Zusammenstoß zu vermeiden. Im Nachgang an den Unfall kam sie auf den Gestürzten zu und erkundigte sich nach seinem Wohlbefinden. Sie fuhr dann aber davon, ohne sich um das Kind und eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

