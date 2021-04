Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Metzingen: Mann bei Polizeieinsatz verstorben.

Am Mittwochabend gingen gegen 18:45 Uhr mehrere Notrufe beim Polizeipräsidium Reutlingen ein, dass im Bereich eines Spielplatzes in der Schützenstraße ein mit einem Messer bewaffneter Mann Personen bedrohe. Als kurz darauf die erste Streifenbesatzung vor Ort eintraf, wurde der 35 Jahre alte Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, unweit des Spielplatzes in einem Gartengrundstück angetroffen. Er wurde in der Folge von den Polizisten entwaffnet und sollte in Gewahrsam genommen werden. Hierbei bekam der 35-Jährige starke gesundheitliche Probleme und kollabierte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen seitens der Polizisten sowie des hinzugerufenen Rettungsdienstes samt Notarzt verstarb der Mann vor Ort. Die Todesfallermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen des Polizeipräsidiums Aalen übernommen und werden in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Tübingen geführt. Zeugenangaben deuten darauf hin, dass der Mann schon vor dem Einsatz unter gesundheitlichen Problemen gelitten hatte. Zur Feststellung der genauen Todesursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Für Rückfragen seitens der Medienvertreter steht Herr Erster Staatsanwalt Wegele der Staatsanwaltschaft Tübingen unter Telefon 07071/200-2649 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell