POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Wohnhausbrand

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Julius-Bausch-Straße übersah eine 87-Jährige am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr den neben ihr fahrenden Pkw Mercedes Benz einer 51-Jährigen. Sie streifte den Mercedes mit ihrem Pkw Renault, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Durch eine Zeugin wurde am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr Anzeige gegen einen 87-Jährigen erstattet, nachdem dieser mit seinem Pkw Mercedes Benz einen in der Nikolaistraße abgestellten Pkw VW beschädigt hatte und anschließend davongefahren war. Der von dem Senior verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1400 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Wohnhausbrand

Gegen 01.40 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache in einem Wohngebäude in der Kleindeinbacher Straße ein Feuer aus. Vier Bewohner, die sich im Haus aufgehalten haben, konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten. Die Bekämpfung des Feuers wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 9 Fahrzeugen und 64 Einsatzkräften angerückt war, aufgenommen. Während des Einsatzes musste die Kleindeinbacher Straße (K 3268) vollständig gesperrt werden. Ebenfalls am Brandort waren Mitarbeiter der Stadt sowie 13 Kräfte des Rettungsdienstes. Die vier Bewohner kamen teils bei Bekannten unter, teils wurde eine Unterbringung durch die Stadt Schwäbisch Gmünd organisiert. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten seitens der Feuerwehr dauern Stand 8 Uhr an. Die Sperrung der Kleindeinbacher Straße konnte gegen 7.50 Uhr aufgehoben werden. Das Gebäude konnte bislang noch nicht betreten werden. Die Polizei hat bezüglich der noch unbekannten Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen.

