Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen Ellwangen

Westhausen: Große Menge an Drogen beschlagnahmt - Festnahme eines Ehepaares

Aalen (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei wurde am Montag um kurz vor 17 Uhr an der Ausfahrt der BAB 7 - Westhausen ein Wohnmobil von der Polizei angehalten und kontrolliert. In dem Fahrzeug konnten circa zwei Kilogramm Heroin, ein halbes Kilogramm Kokain sowie Streckmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der 48-jährige Fahrzeuglenker und seine 46-jährige Ehefrau aus einer Gemeinde im östlichen Teil des Ostalbkreises wurden festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde das Ehepaar am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden Beschuldigten wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Rauschgiftermittlungsgruppe Ellwangen des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

Hinweis:

Die Beschuldigten gelten bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung durch ein Gericht als unschuldig.

