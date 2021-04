Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnhausbrand, Besitzer eines Pedelecs gesucht, Unfall

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer war am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr auf der B290 von Satteldorf in Richtung Crailsheim unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 30-jähriger Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 23-Jährige fuhr auf den 30-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: Besitzer eines gestohlenen Pedelecs gesucht

Am Sonntag, dem 14.03.2021 wurde gegen 20:30 Uhr ein Radfahrer im Heidweg einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. In der Folge wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Pedelec mit dem der 37-jährige Mann unterwegs war zuvor entwendet wurde. Der Besitzer des schwarzblauen E-Bikes der Marke Fischer hat sich bisher nicht auf dem Polizeirevier in Schwäbisch Hall gemeldet. Dieser wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0791 4000 bei der Polizei Schwäbisch Hall zu melden und das Pedelec unter der Vorlage eines Eigentumsnachweises dort abzuholen.

Sulzbach-Laufen: Wohnhausbrand

In den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 01:45 Uhr kam es im Grauhöfle zu einem Wohnhausbrand. In einem Holzschuppen auf dem Gebäudegrundstück brach aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer aus. Der Holzschuppen geriet in Vollbrand und das Feuer griff dann auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Bewohner des Gebäudes konnten dieses selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit 61 Personen und zehn Fahrzeugen vor Ort und konnten das Feuer löschen. Der Dachstuhl und das obere Stockwerk des Hauses wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 000 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

