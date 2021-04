Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen-Grauhöfle: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:45 Uhr, geriet der Schuppen eines landwirtschaftlichen Anwesens im Grauhöfle in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Sowohl der Dachstuhl als auch das obere Stockwerk des Wohnhauses brannten in der Folge komplett aus. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehren Gaildorf und Sulzbach/Laufen waren über mehrere Stunden mit 61 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Löscheinsatz. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500 000 Euro belaufen. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

