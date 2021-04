Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus & Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Vandalismus an Grundschule

Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag beschädigten bisher unbekannte Vandalen eine Gartenhütte der Grundschule, indem sie das Dach eintraten und die Wände mit Farbe beschmierten. Zeugenhinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Bus gestreift

Eine 65-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr die Karlstraße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe Moserstraße fuhr sie an einem abbiegenden Bus vorbei und streifte diesen am Fahrzeugheck. Dabei ging am Omnibus eine Seitenscheibe zu Bruch. Fahrgäste befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine im Omnibus. Die Schäden am Fiat sowie an dem Linienbus belaufen sich auf ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell