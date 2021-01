Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Monheim - 2101061

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagmorgen um 08:05 Uhr ereignete sich in Monheim- Baumberg auf der Geschwister- Scholl-Straße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 82-jähriger Monheimer befuhr mit seinem Fahrrad die Geschwister- Scholl- Straße und beabsichtigte in Höhe einer Bäckerei anzuhalten. Aus bislang ungeklärten Umständen stürzte er hierbei zu Boden. Hierbei verletzte er sich so schwer, sodass er mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Er verblieb stationär. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell