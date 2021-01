Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt zahlreiche Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen fest - Ratingen

Langenfeld - 2101057

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (14. Januar 2021) haben Spezialisten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann sowohl in Ratingen als auch in Langenfeld die Geschwindigkeiten von Verkehrsteilnehmern überprüft und dabei leider jede Menge Überschreitungen feststellen müssen.

In Ratingen bezogen die Polizeibeamten mit dem WLAN-gesteuerten und somit kabellosen Geschwindigkeitsüberwachungsgerät ESO 8.0 im Zeitraum von 8 Uhr bis 14 Uhr an der Knittkuhler Straße auf Höhe der Autobahnbrücke der A 44 Stellung. Hier ist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zulässig. Insgesamt wurden hier 113 Verstöße bezüglich des Überschreitens der Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war der Fahrer eines Mercedes mit Düsseldorfer Kennzeichen, der abzüglich der so genannten Toleranzgrenze mit 97 Kilometern pro Stunden gemessen wurde. Auf den Fahrzeugführer warten nun neben einem einmonatigen Fahrverbot auch zwei Punkte in Flensburg sowie eine hohe Geldbuße.

Auch in Langenfeld hat die Polizei am Donnerstag die Geschwindigkeiten von Verkehrsteilnehmern kontrolliert - und zwar an der Rheindorfer Straße, wo 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Hier stellten die Beamten im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 14 Uhr insgesamt 56 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Dabei wurde auch ein VW Golf mit Mettmanner Kennung "geblitzt", der abzüglich der Toleranzgrenze mit 93 km/h über die Rheindorfer Straße gerast war. Auch auf diesen Fahrer wartet ein einmonatiges Fahrverbot, dazu kommen zwei Punkte in Flensburg sowie eine hohe Geldbuße.

