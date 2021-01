Polizei Mettmann

POL-ME: Brand auf Balkon - Polizei ermittelt zur Brandursache - Heiligenhaus - 2101058

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Heiligenhaus bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hat (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/4812612, Meldung 01/2021), kam es am Donnerstagmittag (14. Januar 2021) zu einem Brandausbruch auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Herzogstraße in Heiligenhaus. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet und ermittelt zur Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 13:45 Uhr bemerkte eine Anwohnerin eines Mehrparteienhauses an der Herzogstraße einen Brandausbruch auf einem Balkon in der zweiten Etage. Die 66-jährige Wohnungsinhaberin, welche sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung befand, wurde durch Rufe auf den Brand aufmerksam. Vergeblich versuchte sie, selbstständig den in Brand geratenen Balkonsichtschutz sowie weitere dort abgestellte Gegenstände zu löschen, was jedoch misslang.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen. Das zum Balkon weisende Fenster der Wohnung war durch die Hitzeentwicklung geplatzt und der Rahmen wurde stark beschädigt. Nach Angaben der Wohnungsinhaberin könnte eine in einem Blumentopf angezündete Kerze das Feuer auf dem Balkon entfacht haben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und ermittelt derzeit wegen fahrlässiger Brandstiftung.

