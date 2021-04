Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 18-Jähriger verletzt Polizist, versuchter Einbruch & Brände

Aalen (ots)

Waiblingen: 18-Jähriger verletzt Polizist

Am Montag gegen 13:15 Uhr begab sich ein 18-Jähriger zur Ausländerbehörde beim Landratsamt, drang ohne Termin in ein Büro ein und setzte sich dort auf einen Stuhl. Als die Mitarbeiter dem Mann klarmachen wollten, dass er einen Termin benötigt und sich nicht in dem Büro aufhalten darf, wurde er aggressiv, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Beim Eintreffen der Ordnungshüter sprang der Mann auf, ergriff ein Telefon und warf dieses zu Boden. Anschließend schlug er in Richtung eines Beamten und verletzte diesen hierdurch. Dem Mann wurden anschließend unter heftiger Gegenwehr Handschließen angelegt. Nach Durchführung der weiteren Maßnahmen beim Polizeirevier wurde er anschließend auf freien Fuß entlassen, er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Der Beamte, der vom 18-Jährigen angegriffen wurde, konnte seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Waiblingen: Versuchter Einbruch in Schule

Zwischen Freitag und Sonntag versuchten bisher unbekannte Diebe die Hintertüre des Staufer-Gymnasiums aufzuhebeln. Glücklicherweise scheiterten die Täter an der Türe und gelangten daher nicht ins Innere des Schulgebäudes. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Berglen: Flächenbrand

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr kam es im Waldgebiet zwischen Mannshaupten und Birkenweißbuch aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Fläche von etwa 100 x 100 Metern zum Brand des Unterholzes. Die umliegenden Feuerwehren kamen mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer letztlich kurz vor 17 Uhr vollständig löschen. Wie hoch der hierbei entstandene Sachschaden ist, ist bislang unklar.

Sulzbach an der Murr: Feuerwehreinsatz

Wegen eines brennenden Gartenzauns war am Montagabend gegen 20.40 Uhr die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Das Feuer konnte bis zu deren Eintreffen von Anwohnern jedoch selbst gelöscht werden. An dem Holzzaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Ursächlich für das Feuer war vermutlich der Einsatz eines Unkrautbrenners. Diese Gartenarbeiten wurden offenbar gegen 19 Uhr durchgeführt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

