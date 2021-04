Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Unfall, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Rosengarten: Leuchten beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitag und Sonntag zwei Leuchten auf dem Vorplatz eines Gemeindehauses in der Haller Straße. Dadurch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Mainhardt-Hammerschmiede: Pkw zerkratzt

Zwischen Montagmittag 13 Uhr und Montagnachmittag 16:30 Uhr wurde ein parkender Pkw auf dem Fuxipfad mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten unter der Telefonnummer 0791 4000 Hinweise zum noch unbekannten Vandalen beim Polizeirevier Schwäbisch Hall abzugeben.

Ilshofen: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 19-jährige Nissan-Fahrerin war am Montagabend gegen 18:30 Uhr auf der L2218 von Ilshofen in Richtung Crailsheim unterwegs. Auf Höhe der Arena Hohenlohe kam sie aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Nissan gegen ein Verkehrsschild überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 19-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Einbruchsversuch

Ein Dieb wollte in den frühen Dienstagmorgenstunden gegen 04:15 Uhr in eine Firma in der Heilbronner Straße eindringen. Dazu schlug er eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hierdurch wurde der Alarm des Gebäudes ausgelöst. Der Dieb entfernte sich ohne Beute. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell