Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Erneute Sachbeschädigungen - Zapfwelle entwendet - Angespuckt - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Untergröningen: Sachbeschädigung

Zwischen Samstagmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, wurden in der Sonnenhalde die Dachziegel einer Schutzhütte auf dem dortigen Schulhof beschädigt. Eine Vielzahl von sogenannten Biberschwanz-Platten wurden mittels einem Wackerstein zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Ellwangen: Angespuckt

Am Montagmorgen um 8 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann, welcher in der Spitalstraße vor einer dortigen Bäckerei wartete, unvermittelt von einem vorbeigehenden unbekannten Mann ins Gesicht gespuckt. Die Polizei in Ellwangen sucht nun Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die ebenfalls geschädigt wurden. Diese können sich unter der Rufnummer 07961 / 9300 melden.

Schwäbisch Gmünd: Erneute Sachbeschädigungen

Erneut wurde der Sichtschutz am Fahrradabstellplatz an der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße beschädigt. Zwischen Freitag und Montag wurden mehrere Holzlatten aus der Verankerung gerissen. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

In der Unterführung unter der Heidenheimer Straße wurden über das Wochenende an mehreren Stellen Papierfetzen entzündet, so dass an der Blechverkleidung der Unterführung ein Schaden entstand.

In der Oderstraße wurden eine Aufzugstür eines Wohnblocks sowie ein Briefkasten und ein Lichtschalter mit einem wasserfesten Stift bemalt. Auch hier wird der Schaden auf etwa 200 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490

Lorch: Zapfwelle entwendet

Von einem Traktor, welcher im Hessenwald, etwa 400 Meter östlich der Brucker Sägmühle abgestellt war, wurde zwischen Mittwoch und Freitag eine fast neue Zapfwelle fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Schaden beträgt etwa 350 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Zapfwelle nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Durlangen: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag gegen 18:30 Uhr befuhr eine 25-jährige Audi-Lenkerin die Eichenstraße. An der Kreuzung zur Straße Im Großacker missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts heranfahrenden Daimler-Benz eines 20-Jährigen, welcher seinerseits in die Eichenstraße abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell