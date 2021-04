Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf der Autobahn

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall auf der Autobahn

Eine 62-jährige VW-Fahrerin war am Montagmittag gegen 12:30 Uhr auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes Reußenberg kam die 62-Jährige aus bislang unbekannten Gründen vom linken Fahrstreifen nach rechts und kollidierte mit einem 49-jährigen LKW-Fahrer rechts neben ihr. Durch den Zusammenstoß geriet sie ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke am linken Fahrbahnrand. Anschließend blieb ihr Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die 62-Jährige verletzte sich in noch unbekanntem Ausmaß. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Der linke Fahrstreifen war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell