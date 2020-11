Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter - Verkehrsbehinderungen

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, den 10.11.2020, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die B316 und soll kurz nach dem Waidhof in Richtung Inzlingen aufgrund eines Insekts im Auge in den Gegenverkehr geraten sein. Hier stieß er anschließend mit einer Opel-Fahrerin zusammen. Diese befuhr die B316 in entgegengesetzter Richtung. Beide Pkws kamen im Grünstreifen zum Stillstand. Die Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich in etwa auf 60.000 EUR. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell