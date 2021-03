Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, K41

LKW-Fahrer gefährdet Rettungskräfte

Coesfeld (ots)

Ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus Greven missachtete am Freitag (26.02.21) die Absperrung einer Unfallaufnahme.

Gegen 9.53 Uhr verunfallte ein 42-jähriger Osterwicker auf der K41 in Rosendahl, Osterwick. Während seiner Fahrt brach die Vorderachse seines Treckers ab, er verlor jegliche Einwirkungsmöglichkeit auf sein Fahrzeug und landete im dortigen Graben. Durch den Aufprall verletzte er sich und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme missachtete ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus Greven die deutlich zu erkennende Vollsperrung der K41 und fuhr in die für ihn unübersichtliche Unfallstelle ein. An dieser arbeiteten gerade mehrere Rettungskräfte und Polizisten an der Erstversorgung des Verletzten und an der Aufnahme der Unfallstelle. Mehrere von ihnen erschraken und sprangen teilweise erschrocken zur Seite, um einen Zusammenstoß mit dem LKW zu verhindern. Der Grevener konnte letztendlich von einem Polizisten gestoppt werden. Zeitdruck nannte Fahrer als Grund seines Verhaltens.

Er wurde aufgefordert, die Unfallörtlichkeit zu verlassen und für weitere anreisende Rettungskräfte frei zu machen. Dem kam er nach, zeigte sich dennoch uneinsichtig.

Aufgrund seines rücksichtslosen Verhaltens und der herbeigeführten Gefährdung der Rettungskräfte wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

