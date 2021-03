Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sportgelände an der Osterwicker Straße - Brand zweier Metallmülleimer

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 28.02.2021, 00.33 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen zwei Metallmülleimer in Coesfeld, Sportanlage an der Osterwicker Straße, in Brand gesteckt. Bei Eintreffen der Polizei waren die Personen nicht mehr vor Ort. Hinweise dazu nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell